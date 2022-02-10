Эмиль Чечко рассказал, что за 10 дней его пребывания на границе могло быть убито до 700 человек

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал журналистам, что за 10 дней его пребывания на границе могло быть убито до 700 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время нашего разговора сослуживец утверждал, что одна такая выкопанная яма могла вместить около 72 убитых мигрантов", - сказал польский военнослужащий.

По его словам, во время разговора о количестве убитых, парни поругались.

"Ни в лагере, ни в воинской части на тему убийств никто не говорил. Но на основании тех данных, которые я видел, и на основании того, что говорили мои коллеги, я могу говорить о том, что в течение 10 дней моего пребывания и непосредственного участия в массовых расстрелах, могло быть убито от 200 до 700 человек", - отметил Эмиль Чечко.

Сегодня центр "Системная правозащита" проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко.-0-

Фото Рамиля Насибулина