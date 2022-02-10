Эмиль Чечко: в начале ничего не предвещало того, что мы будем вынуждены убивать людей

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале ничего не предвещало того, что мы будем вынуждены убивать людей, заявил журналистам польский военнослужащий Эмиль Чечко, передает корреспондент БЕЛТА.

"6 июня 2021 года по приказу полковника Матеуша Куявского в 2.00 я явился в свою воинскую часть. Командир 2-го дивизиона провел с нами краткий инструктаж, во время которого сказал, что мы будет переброшены в приграничную территорию. Нам приказали взять с собой оружие, боеприпасы и личное снаряжение, сесть на военные грузовые автомобили", - рассказал Эмиль Чечко.

По его словам, они прибыли в приграничную территорию в районе села Семянувка.

"Ничего не предвещало того, что мы столкнемся с ситуацией, что будем вынуждены убивать людей", - сказал Эмиль Чечко.

Сегодня центр "Системная правозащита" проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко. В ходе мероприятия Эмиль Чечко подробно расскажет и покажет на карте места массовых расстрелов (захоронений) и поделится информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.-0-

Фото Рамиля Насибулина