Энергетики восстановили электроснабжение в 765 населенных пунктах Беларуси

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки белорусские энергетики восстановили электроснабжение 765 населенных пунктов, пострадавших от сильного ветра, сообщили БЕЛТА в "Белэнерго".

Сейчас восстановительные работы продолжаются в Витебской области, которая больше других пострадала от неблагоприятных погодных условий. 25 июня территория Витебской области оказалась под влиянием активных атмосферных фронтов, которые принесли дожди и сильный порывистый ветер. Ночью погода значительно ухудшилась. Неблагоприятные погодные условия стали причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса области. По состоянию на 8.00 оперативно восстановлено электроснабжение 154 населенных пунктов области, продолжаются работы по восстановлению нормальной работы 16 воздушных ЛЭП. Перебои в электроснабжении испытывают потребители 45 населенных пунктов. В основном это небольшие деревни (до 50 жителей), куда для проведения ремонтных работ незамедлительно был отправлен оперативный персонал.

Повреждения в распределительных сетях северного региона возникали из-за сильной ветровой нагрузки, изломов деревьев и падения веток на провода. РУП "Витебскэнерго" предпринимает все необходимые действия по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки, с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ на поврежденных элементах сети. Для ускорения выполнения аварийно-восстановительных работ в наиболее пострадавшие районы направлены дополнительные бригады и спецтехника.

В РУП "Витебскэнерго" создан ситуационный штаб по координации работ по ликвидации аварийных отключений.-0-