"Ереван" или "Тбилиси"? Выбирайте квартиры в новостройках Minsk World по цене от 2590 рублей за метр!

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Как добраться из Тбилиси в Ереван за пять минут? Пока логисты решают непростую задачку, у покупателей квартир многофункционального комплекса Minsk World есть уникальная возможность провести собственный эксперимент. Для этого достаточно купить квартиру в новостройках "Тбилиси" или "Ереван", а после сдачи как можно чаще ходить друг к другу в гости!

Купить квартиру в любом из двух домов - "Тбилиси" или "Ереван" - квартала "Евразия" можно сегодня, их сдача запланирована на конец этого года! Цена за квадратный метр – всего от 2590 рублей! Кроме того, застройщик предлагает рассрочку до 100 месяцев.

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Новостройки "Тбилиси" и "Ереван" находятся буквально в двух шагах друг от друга. Дома похожи своими техническими и качественными характеристиками, благодаря которым специалисты называют их самыми теплыми домами комплекса!

В списке преимуществ также транспортная доступность и собственная инфраструктура Minsk World.

В нескольких минутах от обеих новостроек – остановки наземного транспорта и две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" строится прямо в границах комплекса.

Внутри квартала "Евразия" запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, велосипедные парковки, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних животных. В пешей доступности находятся школы, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр, магазины, спортзалы, кафе и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр с паркингом.

Новостройки "Тбилиси" и "Ереван" находятся в квартале "Евразия"

Главная цель архитекторов комплекса Minsk World – сделать внутреннюю территорию каждого квартала максимально удобной и безопасной. И "Евразия" не исключение.

Все парковки вынесены на периферию квартала, чтобы исключить транзитное движение. До них удобно добираться из любого дома, а жильцы будут защищены от лишнего шума и смогут спокойно отпускать детей на игровую площадку.

"Тбилиси" и "Ереван" - 19-этажные монолитно-каркасные дома, они возводятся по европейским стандартам качества. Особое внимание в процессе строительства уделяется утеплению лучшими материалами.

Так выглядят лобби в доме "Ереван"

На первом этаже расположены шесть квартир с крытыми террасами, защищенными светопрозрачными козырьками. Для каждой предусмотрен дополнительный вход через террасу. Высота потолков в таких квартирах составляет 3,32 метра. На всех остальных этажах высотка потолков - 2,7 метра.

Квартиры в домах "Тбилиси" и "Ереван" запроектированы "со свободной планировкой", площадь варьируется от 28 до 72 метров. Коммуникации во всех помещениях запланированы возле основных несущих конструкций и стен внеквартирного коридора, поэтому квартиры легко объединить и организовать их перепланировку. В качестве приятного бонуса застройщик предоставляет бесплатную первичную консультацию дизайнеров.

Тбилиси и Ереван – солнечные столицы, поэтому естественному освещению в одноименных домах уделяется особое внимание. В каждом помещении независимо от его площади есть хотя бы одно окно. Все окна оснащены двухкамерными стеклопакетами импортного производства и имеют наружную тонировку. Также во всех квартирах имеются остекленные лоджии.

Панорамные окна – особенная "фишка" новостроек жилого комплекса Minsk World. Использование такого решения позволяет увеличить количество естественного света в квартире в 2 раза. В некоторых квартирах панорамными будут все окна, в других - только окна, выходящие на террасу или лоджию, а все остальные – с пониженной оконной частью 0,7 метра.

Так выглядят лобби в доме "Ереван"

На территории и внутри дома много сочной зелени

Еще одна отличительная черта новостроек Minsk World – дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха, санитарной комнатой с пеленальным столиком и местом для мытья лап животных.

Так выглядят лобби в доме "Тбилиси"

Как будто вы действительно попали в грузинскую столицу

В доме "Тбилиси" входная группа оформлена в стиле темпераментной, дружелюбной и гостеприимной грузинской столицы, а жильцы и гости дома "Ереван" на входе попадают в один из самых старых городов мира, с удивительной природой и историей.

До квартир будут доставлять два бесшумных скоростных лифта OTIS, один из которых – панорамный. Грузовой лифт не граничит с квартирами, поэтому не будет мешать жильцам.

Чтобы многофункциональный комплекс Minsk World не превратился в каменную пустыню, большое значение уделяется озеленению дворовых территорий, созданию парковых зон. В квартале "Евразия" будет много деревьев и цветов, а через дорогу - шикарный парк со скульптурами, аттракционами, фонтанами, теннисными кортами, футбольным полем и баскетбольной площадкой. Прогулки, пикники, занятия спортом и встречи с друзьями – это место идеально подойдет для любых развлечений!

Парк Minsk World – идеальное место для отдыха

Здесь хватит места всем!

Рядом с кварталом "Евразия" появится экономический центр комплекса – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь будут созданы тысячи рабочих мест, начнут работать высокотехнологичные стартапы.

Международный финансовый центр привлечет миллионы инвестиций

Активные белорусы уже сейчас покупают квартиры в Minsk World – это выгодный объект не только для жизни, но и для инвестиций. В этом году стартовали продажи квартир в домах "Мальдивы", "Касабланка", "Валенсия", "Лас-Вегас" и "Таллин". Все объекты находятся на разных этапах строительства, поэтому любой может найти квартиру на свой вкус и кошелек.

Купить квартиры в домах "Тбилиси" и "Ереван" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите стать часть нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by. Мы приглашаем менеджеров со всех уголков нашей страны!

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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