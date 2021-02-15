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15 февраля 2021, 09:00

"Ереван" или "Тбилиси"? Выбирайте квартиры в новостройках Minsk World по цене от 2590 рублей за метр!

АКЦИЯ ко Дню всех влюбленных! Только до 21 февраля 2021 года! Всем клиентам скидка до 50 евро за квадратный метр при единовременной оплате!

Как добраться из Тбилиси в Ереван за пять минут? Пока логисты решают непростую задачку, у покупателей квартир многофункционального комплекса Minsk World есть уникальная возможность провести собственный эксперимент. Для этого достаточно купить квартиру в новостройках "Тбилиси" или "Ереван", а после сдачи как можно чаще ходить друг к другу в гости!

Купить квартиру в любом из двух домов - "Тбилиси" или "Ереван" - квартала "Евразия" можно сегодня, их сдача запланирована на конец этого года! Цена за квадратный метр – всего от 2590 рублей! Кроме того, застройщик предлагает рассрочку до 100 месяцев.

Выбрать свой вариант предлагаем на сайте bir.by или по телефону 7675.

Новостройки "Тбилиси" и "Ереван" находятся буквально в двух шагах друг от друга. Дома похожи своими техническими и качественными характеристиками, благодаря которым специалисты называют их самыми теплыми домами комплекса!

В списке преимуществ также транспортная доступность и собственная инфраструктура Minsk World.

В нескольких минутах от обеих новостроек – остановки наземного транспорта и две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" строится прямо в границах комплекса.

Внутри квартала "Евразия" запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, велосипедные парковки, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних животных. В пешей доступности находятся школы, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр, магазины, спортзалы, кафе и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр с паркингом.

Новостройки "Тбилиси" и "Ереван" находятся в квартале "Евразия"
Новостройки "Тбилиси" и "Ереван" находятся в квартале "Евразия"

Главная цель архитекторов комплекса Minsk World – сделать внутреннюю территорию каждого квартала максимально удобной и безопасной. И "Евразия" не исключение.

Все парковки вынесены на периферию квартала, чтобы исключить транзитное движение. До них удобно добираться из любого дома, а жильцы будут защищены от лишнего шума и смогут спокойно отпускать детей на игровую площадку.

"Тбилиси" и "Ереван" - 19-этажные монолитно-каркасные дома, они возводятся по европейским стандартам качества. Особое внимание в процессе строительства уделяется утеплению лучшими материалами.

Так выглядят лобби в доме "Ереван"
Так выглядят лобби в доме "Ереван"

На первом этаже расположены шесть квартир с крытыми террасами, защищенными светопрозрачными козырьками. Для каждой предусмотрен дополнительный вход через террасу. Высота потолков в таких квартирах составляет 3,32 метра. На всех остальных этажах высотка потолков - 2,7 метра.

Квартиры в домах "Тбилиси" и "Ереван" запроектированы "со свободной планировкой", площадь варьируется от 28 до 72 метров. Коммуникации во всех помещениях запланированы возле основных несущих конструкций и стен внеквартирного коридора, поэтому квартиры легко объединить и организовать их перепланировку. В качестве приятного бонуса застройщик предоставляет бесплатную первичную консультацию дизайнеров.

Тбилиси и Ереван – солнечные столицы, поэтому естественному освещению в одноименных домах уделяется особое внимание. В каждом помещении независимо от его площади есть хотя бы одно окно. Все окна оснащены двухкамерными стеклопакетами импортного производства и имеют наружную тонировку. Также во всех квартирах имеются остекленные лоджии.

Панорамные окна – особенная "фишка" новостроек жилого комплекса Minsk World. Использование такого решения позволяет увеличить количество естественного света в квартире в 2 раза. В некоторых квартирах панорамными будут все окна, в других - только окна, выходящие на террасу или лоджию, а все остальные – с пониженной оконной частью 0,7 метра.

Так выглядят лобби в доме "Ереван"
Так выглядят лобби в доме "Ереван"

На территории и внутри дома много сочной зелени
На территории и внутри дома много сочной зелени

Еще одна отличительная черта новостроек Minsk World – дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха, санитарной комнатой с пеленальным столиком и местом для мытья лап животных.

Так выглядят лобби в доме "Тбилиси"
Так выглядят лобби в доме "Тбилиси"

Как будто вы действительно попали в грузинскую столицу
Как будто вы действительно попали в грузинскую столицу

В доме "Тбилиси" входная группа оформлена в стиле темпераментной, дружелюбной и гостеприимной грузинской столицы, а жильцы и гости дома "Ереван" на входе попадают в один из самых старых городов мира, с удивительной природой и историей.

До квартир будут доставлять два бесшумных скоростных лифта OTIS, один из которых – панорамный. Грузовой лифт не граничит с квартирами, поэтому не будет мешать жильцам.

Чтобы многофункциональный комплекс Minsk World не превратился в каменную пустыню, большое значение уделяется озеленению дворовых территорий, созданию парковых зон. В квартале "Евразия" будет много деревьев и цветов, а через дорогу - шикарный парк со скульптурами, аттракционами, фонтанами, теннисными кортами, футбольным полем и баскетбольной площадкой. Прогулки, пикники, занятия спортом и встречи с друзьями – это место идеально подойдет для любых развлечений!

Парк Minsk World – идеальное место для отдыха
Парк Minsk World – идеальное место для отдыха

Здесь хватит места всем!
Здесь хватит места всем!

Рядом с кварталом "Евразия" появится экономический центр комплекса – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь будут созданы тысячи рабочих мест, начнут работать высокотехнологичные стартапы.

Международный финансовый центр привлечет миллионы инвестиций
Международный финансовый центр привлечет миллионы инвестиций

Активные белорусы уже сейчас покупают квартиры в Minsk World – это выгодный объект не только для жизни, но и для инвестиций. В этом году стартовали продажи квартир в домах "Мальдивы", "Касабланка", "Валенсия", "Лас-Вегас" и "Таллин". Все объекты находятся на разных этапах строительства, поэтому любой может найти квартиру на свой вкус и кошелек.

Купить квартиры в домах "Тбилиси" и "Ереван" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите стать часть нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by. Мы приглашаем менеджеров со всех уголков нашей страны!

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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