Ермошина: инициатива ОБСЕ представляется мне некой авантюрой

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива ОБСЕ представляется мне некой авантюрой, заявила в эфире телеканала СТВ экс-председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

Лидия Ермошина подчеркнула, что ситуация вокруг выборов в 2020 году и предстоящий референдум - совершенно разные избирательные кампании. "Все-таки в 2020 году это борьба за власть, за смену власти. Сейчас, в 2022 году, это естественно не борьба за власть и не за ее смену. И если происходят противодействия, они просто направлены на то, чтобы помешать действующей власти работать. Это совершенно разные вещи, разные кампании: технически, организационно", - сказала она.

Как отметила экс-председатель, Беларусь - страна, которая входит в международную организацию ОБСЕ. "Бюро по демократическим институтам и правам человека - это орган ОБСЕ, который всегда приезжал и наблюдал за нашими избирательными процессами, за исключением 2020 года. Почему-то они посчитали тогда, что за три недели направленные приглашения - это очень поздно. Почему они сейчас за неделю просятся, я как-то не могу понять. В любом случае это противоречит всем стандартам данной организации, которая предусматривает для полноценного наблюдения наличие долгосрочных наблюдателей, изучение всего подготовительного процесса, встречу с различными политическими силами. Поэтому на данный момент мне эта инициатива представляется некой авантюрой", - обратила внимание она.-0-