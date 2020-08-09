Ермошина: очереди у избирательных участков - результат провокации

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очереди у избирательных участков - результат провокации. Об этом в эфире СТВ заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя ситуацию с очередями, Лидия Ермошина подчеркнула, что "все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы".

"Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика", - констатировала глава ЦИК. Действия этих людей председатель ЦИК назвала самым настоящим саботажем, организованной провокацией. "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди", - считает Лидия Ермошина.

"Это все разрабатывается политтехнологами, близкими и, собственно говоря, финансируемыми из бывшего предвыборного штаба Бабарико", - предположила руководитель Центризбиркома.

Кроме того, сегодня на участках наблюдается умышленная порча бюллетеней. "Портят один, приходят получить второй, портят опять. Избирательные комиссии не обладают таким резервом бюллетеней. Это тоже провокация", - сказала Лидия Ермошина.

Она уверена, что и без того внушительная явка была бы еще больше, если бы людей просто не удерживали на входе. "Их не пускают эти саботажники. Вот сила протестного электората, его сознание, отношение, честность по отношению к своему государству. Ну и, наверное, честность того кандидата, которого они поддерживают. Это полная безответственность, которая по сути дела ведет к тому, что избиратели не смогут проголосовать", - предостерегла председатель ЦИК.

Лидия Ермошина напомнила, что избирательные участки в любом случае закроются в 20.00. "И выборы будут признаны все равно. Несмотря ни на какие действия, направленные на их срыв и дискредитацию", - резюмировала глава Центризбиркома.-0-