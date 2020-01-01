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01 января 2020, 13:46

Еще на полгода: в Беларуси увеличены пенсионный возраст и минимальный страховой стаж

Фото из архива
Фото из архива

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2020 года в Беларуси запущен очередной этап повышения на полгода пенсионного возраста и минимального страхового стажа, который нужен для получения трудовой пенсии, сообщает БЕЛТА.

Теперь белорусские мужчины будут выходить на пенсию с 62 лет, а женщины - с 57. А минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты.

Повышение пенсионного возраста началось с 2017 года. Каждый год с 1 января он прибавляется по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 - для женщин. Это произойдет в 2022 году.

Как уточнили в Минтруда и соцзащиты, на сегодняшний день более 2,5 млн человек получают пенсии в органах по труду, занятости и социальной защиты, из них получателей трудовых пенсий - более 2,4 млн человек.

Минимальный страховой стаж растет с 2016 года также на шесть месяцев ежегодно до достижения 20 лет (в 2025 году). До этого, в 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015-м - с 10 до 15 лет. В него засчитывается только то время трудовой и иной деятельности, в течение которого уплачивались страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

Кроме того, Минтруда и соцзащиты акцентирует внимание докторов наук, имеющих ученое звание профессора, на том, что для назначения им ежемесячных доплат к пенсиям с 1 января 2020 года необходимо заявить о таком праве в территориальные пенсионные органы - в соответствии с указом №386 "О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда". Размер доплаты с января составляет Br370 (двукратный размер базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров для оплаты труда работников бюджетных организаций).

"За установлением доплаты лицу, имеющему на нее право, следует обращаться в пенсионный орган по месту жительства с заявлением, трудовой книжкой и документами, подтверждающими присуждение ученой степени и присвоение ученого звания. Доплата устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения в пенсионный орган. Выплата осуществляется вместе с пенсией", - отметили в министерстве.

Минтруда и соцзащиты также напоминает пенсионерам о предусмотренной законодательством возможности увеличения размера назначенной пенсии по возрасту при продолжении работы без получения положенных выплат (ст. 231 Закона "О пенсионном обеспечении"). "Чтобы воспользоваться этим, необходимо подать в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, заявление об отказе от получения назначенной пенсии с конкретной даты в связи с продолжением работы. Такое заявление может быть подано одновременно с заявлением о назначении пенсии либо позднее. В первом случае назначенная пенсия не будет выплачиваться, а стаж для исчисления размера увеличения пенсии будет формироваться со дня назначения пенсии, во втором - с даты, указанной в заявлении об отказе от получения пенсии, - пояснили в министерстве. - За каждый отработанный полный год на пенсии увеличение суммы производится следующим образом: за первый год - это 6% заработка, принятого для исчисления пенсии, за второй - 8%, третий - 10%, четвертый - 12%, пятый и каждый последующий - по 14%. Если работа составляет менее года, то за каждые полные 2 месяца работы начисляется 1%. Все эти проценты суммируются между собой. Таким образом, чем дольше будет работа без получения назначенной пенсии, тем выше получится ее итоговый размер".-0-

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