ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу беженцев обратно в Беларусь

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нелегалов, уже оказавшихся в Польше, нельзя высылать в Беларусь. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, сообщает РИА Новости.

ЕСПЧ с 20 августа по 3 декабря рассмотрел 47 ходатайств о применении обеспечительных мер из-за миграционного кризиса. Прошения подали 198 человек. 44 - против Польши, остальные - против Латвии и Литвы.

"В большинстве заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", - следует из постановления суда.

В некоторых случаях ЕСПЧ призвал власти стран обеспечить беженцев водой, продуктами, одеждой и медицинской помощью, а также предоставить им, если возможно, временное убежище.

По одному из ходатайств, которое касалось 32 граждан Афганистана, находящихся на белорусско-польской границе, суд попросил Варшаву разрешить доступ к ним адвокатов.-0-