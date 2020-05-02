Эстафета "Беларусь помнит. Помним каждого" стартует 5 мая

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает старт эстафете памяти "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященной 75-летию Великой Победы, и приглашает с 5 по 9 мая возложить цветы к местам воинской славы во всех уголках страны. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"В знак признательности воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, павшим во время Великой Отечественной войны и подарившим нам мир и независимость, союз молодежи проведет эстафету "Беларусь помнит. Помним каждого". Накануне и в день Победы молодежь возложит цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и могилам неизвестных солдат во всех уголках нашей страны", - рассказала Александра Гончарова.

Молодежь Ивацевического района возложит цветы к захоронению партизан и советских воинов в деревне Верешки, Шарковщинского - к братской могиле жертв войны в агрогородке Иоды, Лельчицкого - к памятнику опергруппы ЦК ВЛКСМ, Ивьевского - к братской могиле №2482 в городском поселке Юратишки, Славгородского - к памятнику землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в деревне Старая Каменка, Воложинского - к захоронению павших от рук фашизма в деревне Кражино. В Минске цветы будут возложены на Черниговском и Козыревском кладбищах.

"Мы приглашаем всех жителей Беларуси присоединиться к патриотической эстафете, почтить минутой молчания память героев и поблагодарить их за 75 мирных лет", - отметила координатор проекта.

Александра Гончарова добавила: перед стартом эстафеты волонтеры движения "Доброе сердце" с тимуровцами БРПО во время благотворительного проекта "Беларусь помнит. Никто не забыт. Ничто не забыто" приводят в порядок тысячи воинских захоронений по всей стране. Активисты БРСМ Ивановской организации благоустроили стоянку Пинского партизанского отряда вблизи деревни Мохро, Оршанской - памятник работникам Оршанского льнокомбината, погибшим в Великую Отечественную, Вороновской - братскую могилу №1820 в деревне Наче, Светлогорской - памятник "Скорбящая мать" в агрогородке Хутор, Кричевской - памятный знак в честь летчика А.В.Гуменникова в агрогородке Бель, Пуховичской - урочище Лоза в агрогородке Рубежевичи.

Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" - составная часть республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка.-0-