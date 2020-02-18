Эвакуированные из Китая в Тюменскую область белорусы здоровы и собираются домой - Минздрав

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы, которых эвакуировали из Китая в Тюменскую область России в связи со вспышкой коронавируса, здоровы и собираются вернуться домой, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"Наши граждане здоровы и собираются возвращаться", - сказала Юлия Бородун.

По информации ТАСС, военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых россияне, а также граждане других стран ЕАЭС и Украины, в Тюменскую область из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки коронавируса. Карантинный период для них завершится 19 февраля. Как заявила глава Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, по результатам итоговых анализов все эвакуированные признаны здоровыми.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.-0-