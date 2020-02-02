Эвакуированные из Уханя белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина

2 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/.Пять граждан Беларуси, которые были эвакуированы 2 февраля из китайского города Ухань, останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Минздрав Беларуси находится в контакте с коллегами из Казахстана. "Министр здравоохранения на постоянной связи с посольством Беларуси в Китае и с Минздравом Казахстана. Коллеги заверили Владимира Караника, что состояние пяти граждан Беларуси вполне удовлетворительное. Сейчас все они находятся противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы и останутся здесь до снятия карантина", - рассказали в пресс-службе.

По словам казахских коллег, клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом. "Все граждане пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Планируется, что завтра будет открыта горячая телефонная линия по которую родственники смогут узнать о здоровье своих близких", - отметили в пресс-службе министерства.

"Минздрав Беларуси проведет дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину", - добавили в пресс-службе.

Белорусские граждане, которые проживают в Китае и хотят возвратиться на Родину, могут обратиться за содействием в белорусское посольство по телефону +86 155 1061 8510. По данным Минздрава, к этому времени лишь немногие высказали желание покинуть Китай. "Достигнута договоренность, что они будут эвакуированы при содействии посольства Беларуси в КНР авиалиниями Казахстана и России", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.

Как сообщалось, из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля эвакуированы пять белорусских граждан. Специалисты посольства Беларуси в КНР, при содействии Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава Казахстана, обеспечили доставку людей в в эту страну.-0-