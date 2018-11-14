Евразийский горно-геологический форум стартует в Минске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Евразийский горно-геологический форум "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и процветания в Евразии" пройдет в Минске 14-16 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Планируется, что участниками мероприятия станут около 300 человек из 17 стран СНГ, Европы, Азии, в числе которых Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Польша. Запланирована онлайн-трансляция в интернете.

На форуме представители разных стран обсудят перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации горной отрасли, а также взаимодействия интеграционных объединений (ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и ООН) в сфере геологии и недропользования, оценят развитие кредитно-финансовой инфраструктуры сырьевых рынков Евразии. Ключевыми темами форума также станут координация транспортной политики и развития транспортной инфраструктуры сырьевых рынков в Евразии, синхронизация стандартов классификации и учета полезных ископаемых, определение барьеров, изъятий и ограничений. Участники обсудят вопросы развития единого информационного пространства Евразии в горнопромышленной сфере, формирование единых цифровых платформ.

Во время форума 14 ноября состоится XXII сессия Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр СНГ.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.-0-