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19 июня 2020, 08:30

"Евроопт" передал Могилевской больнице №1 медицинскую технику на 100 000 рублей

Александр Литвин, Александр Старовойтов и Андрей Зубков
Александр Литвин, Александр Старовойтов и Андрей Зубков

В преддверии Дня медицинских работников торговая сеть "Евроопт" оказала спонсорскую помощь УЗ "Могилевская больница № 1", передав медицинскую технику стоимостью 100 000 рублей. Сертификат на технику председатель Совета директоров Александр Литвин и генеральный директор торговой сети Андрей Зубков вручили начальнику Главного управления по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета Александру Старовойтову.

Участие в мероприятии приняли председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц и заместитель председателя Валерий Малашко, а также руководство Могилевского областного Совета депутатов и другие ответственные лица.

Участие в мероприятии приняло руководство Могилевского облисполкома и Могилевского областного Совета депутатов
Участие в мероприятии приняло руководство Могилевского облисполкома и Могилевского областного Совета депутатов

Самая ценная помощь - не по просьбе, а по велению души. От сердца. Просто потому, что ты считаешь правильным сделать так, чтобы кому-то стало легче. Тем более, когда белорусская медицина столкнулась с беспрецедентным и грозным коронавирусом, перед которым спасовали системы многих даже самых развитых государств. Так прокомментировал передачу больнице восьми реанимационно-хирургических мониторов с принадлежностями и расходными материалами генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков. Кстати, все оборудование - белорусского производства, сделано на РУП "Медтехноцентр".

Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков: "Наша компания считает своим гражданским долгом помочь столь важной социальной сфере, как здравоохранение"
Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков: "Наша компания считает своим гражданским долгом помочь столь важной социальной сфере, как здравоохранение"

- Понятие "гражданская позиция", как бы ни пытались его дезавуировать, никто не отменял. У нашей компании, которая является крупнейшим в стране работодателем, эта позиция есть, и она вполне определенная - мы считаем своим долгом помочь столь важной социальной сфере, как здравоохранение. Тем более, в такие непростые времена. Мы работаем во всех уголках страны, и наши покупатели - это люди Беларуси. Разных возрастов, пола, достатка, образования. Мы разные, но здоровье - важнейшая ценность для всех. Именно поэтому наша компания приняла решение помочь с покупкой необходимого оборудования. Получилось даже символически - передача сертификата состоялась в канун Дня медицинских работников! - отметил Андрей Зубков.

Как подчеркнул начальник Главного управления по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета Александр Старовойтов, взаимодействие бизнеса и государства необходимо для построения модели, эффективной для интересов всех граждан. По его словам, в этом году в больнице за счет бюджета произведен ремонт двух кардиологических отделений, ведется ремонт ортопедического отделения, которое оснащается новым оборудованием, закупаются современные препараты.

Начальник Главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов: "Взаимодействие бизнеса и государства необходимо для построения модели, эффективной для интересов всех граждан"
Начальник Главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов: "Взаимодействие бизнеса и государства необходимо для построения модели, эффективной для интересов всех граждан"

- Государство обеспечивает все необходимые социальные стандарты, а для улучшения реализации новых современных методик диагностики и лечения и остального, что касается здравоохранения, необходимо участие не только государственных структур, но и неравнодушных представителей бизнеса, которые готовы инвестировать в социальную сферу. Поэтому участие в финансировании новых проектов, которые не просто обеспечивают государственные гарантии, но и расширяют их, я считаю прерогативой сознательного предпринимательства. Переданное больнице оборудование - это достаточно серьезное подспорье для наблюдения состояния больных и немедленной реакции на какое-либо его изменение в сторону ухудшения. Поэтому, конечно, мы за такое сотрудничество!

Главный врач Могилевской больницы № 1 Виктор Клочков подчеркнул, что переданная современная диагностическая и следящая аппаратура необходима для наблюдения за пациентами с самыми различными патологиями, в том числе после проведения сложных операций.

Главный врач Могилевской больницы № 1 Виктор Клочков (в центре): "Переданная аппаратура позволяет правильно поставить диагноз, наблюдать за пациентом и вовремя корректировать его лечение"
Главный врач Могилевской больницы № 1 Виктор Клочков (в центре): "Переданная аппаратура позволяет правильно поставить диагноз, наблюдать за пациентом и вовремя корректировать его лечение"

- Такая аппаратура позволяет наблюдать за пациентом в режиме онлайн и диагностировать функционирование его систем, отслеживать давление, работу легких, насыщение крови кислородом и газовый состав крови, кардиограмму и так далее. Это позволяет правильно поставить диагноз, наблюдать за пациентом и вовремя корректировать его лечение.

По словам Андрея Зубкова, покупка именно такого медицинского оборудования не была случайным решением.

- Мы прекрасно видим, сколько средств направляет государство в сферу здравоохранения, сколько всего было сделано в медицинском обслуживании населения за прошедшие годы. Поэтому мы проконсультировались у специалистов, чтобы наша помощь оказалась максимально эффективной. Услышать от самих медиков, что переданное оборудование очень важно для сохранения здоровья людей - лучшая награда для нашей компании! - убежден руководитель сети "Евроопт".

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больница компании Могилев помощь
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