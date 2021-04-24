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Общество
24 апреля 2021, 17:33

Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия

Фото из архива
Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия, заявил на встрече в международном медиаклубе "Формат А-3" известный российский политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, сообщает БЕЛТА.

"Что именно войдет в это ядро - никто не знает, и в этом смысле есть определенные требования к тому, как оно должно выглядеть, - рассуждал аналитик. - Надо сказать, что недавняя встреча президентов двух стран показывает, что мои мысли шли в правильном направлении. Прежде всего, среднесрочное целеполагание элит и защита от политических манипуляций - это самое главное для наших стран, ну и, естественно, такой фактор, как военная защищенность, которая у Союзного государства, как показали события последнего полугода, на очень высоком уровне".

Сложившуюся ситуацию в геополитике спикер назвал "всеобщей немощью и предхаосом". Он полагает, что желание поиграть в глобальную игру у некоторых игроков еще есть, но ресурсов, как у США, остается максимум на полтора удара, а потому страны боятся бездарно растратить этот потенциал.

Политолог считает, что факт сотрудничества в области безопасности является абсолютно краеугольным камнем, с которого ни при каких условиях, как бы мы ни спорили в экономике, России и Беларуси нельзя ни соскальзывать, ни сдвигаться.

"При всех наших дебатах относительно экспорта и импорта молочной продукции есть то, что убережет нас от больших бед. И это - сотрудничество спецслужб, правоохранительных органов и вообще военная безопасность. Значение таких вещей будет расти, к сожалению. Потому что если раньше подобный базовый сценарий требовал превалирования различных информационно-манипулятивных средств, то сейчас заметен явный тренд: в технологиях гибридной войны все больше объема силовых инструментов, - прогнозирует эксперт. - Что касается случая с попыткой государственного переворота в Беларуси, то это очень опасный прием. Разве американцы раньше госпереворотами не занимались? Занимались. Я хотел бы подчеркнуть, что в данном случае, и это должны понять простые люди в Беларуси, речь идет о терроризме. Не о каком-то политическом движении, не о путче. И это никакая не пиночетовщина - а просто вульгарный терроризм. И когда вы это все осознаете и отложите у себя в голове на полочку, вам станет окончательно ясно, в каком направлении движутся наши замечательные американские, а давайте честно скажем, еще польские и литовские партнеры".

На вопрос студентов о том, что дает Союзное государство молодежи он ответил: "Думаю, что самая главная проблема Союзного государства в том, что оно упустило вот эту важную молодежную составляющую".

"Хотя этот ключевой момент. Оно может дать очень многое. Прекрасную работу, например. Когда я занимался бизнесом, у меня подчиненные были из Беларуси, и пользовались ровно теми же правами, что и россияне. Но это индивидуальный подход, а нам нужен системный. Евразия, если говорить объективно, - самое перспективное геоэкономическое пространство. Молодежь должна почувствовать ее своей. А вся проблема в том, что очень часто она не чувствует даже Россию и Беларусь таковыми. Молодежь у нас разная, очень. Не надо говорить, что вся она на Запад смотрит. В Высшей школе экономики веду курсы, куда ходят по 250-300 человек, и там очень разные люди. Совсем. От левых до монархистов. И такие же ребята, думаю, есть и в Беларуси. Молодежь должна ощущать эту территорию своей. Значит, должны быть проекты, которые готовят наших юношей и девушек к социальному, экономическому, технологическому, если хотите, культурному освоению нашей земли. Вопрос зрит в корень. Союзное государство на сегодняшний день некому унаследовать, кроме молодого и немногочисленного поколения бюрократов. Должны появиться люди, которые скажут: "Союзное государство - оно наше, мы хотим жить в разных, с точки зрения суверенитета, странах, но в едином пространстве, где можем сесть в Минске на поезд и уже к утру быть на хорошем концерте в Казани, например". Вот зачем нужна высокоскоростная магистраль? Посмотреть Владивосток, Камчатку. К сожалению, я за свои 55 лет жизни в Минске был один раз! И то совсем недавно. И для меня это очень такой болезненный момент. А сколько, например, молодых ребят из Беларуси были на Камчатке и видели эту красоту? Молодежь должна осознать, что Евразия - это не 300-500 бюрократов в серых костюмах, это пространство, которое вообще-то их ждет…"

Комментируя причину заявления Зеленского о переносе минской площадки в другую страну для переговоров трехсторонней группы по мирному урегулированию ситуации на своем юго-востоке, он заявил о том, что Байден не оправдал надежд украинского руководства, поэтому начинаются хаотические действия.

"Главное - чтобы в процессе их из руки не выпала та граната, чеку от которой потеряли еще 3-4 года назад. Потому что зашибет многих, - высказал опасения Дмитрий Евстафьев. - И Россия, и Беларусь проявляют фантастический уровень сдержанности в этой ситуации, и я бы на месте Александра Григорьевича после того, как всплыли все обстоятельства попытки госпереворота, вряд ли бы проявил подобное хладнокровие. А он сдержался, молодец, вот просто зауважал я его очень сильно…. Будем надеяться, что такой же уровень ответственности проявят наши американские и особенно польские друзья".

Прокомментировал гость медиаклуба и дальнейшие усилия по интеграции в рамках Союзного государства.

"Я вижу работу над строительством Союзного государства молчаливой. Чем меньше мы будем о ней рассказывать, чем меньше будет парадных рапортов, тем дальше мы пройдем по этому пути. Думаю, что вчера были достигнуты очень хорошие результаты. И отсутствие каких-то бравурных немедленных пиарных выхлопов меня как раз в этом убеждают. Мы вошли в период, когда Союзное государство начинает обрастать не парадными формальными институтами, а реально действующими. Спецслужбы, вооруженные силы, безопасность... Думаю, что в самое ближайшее время мы вправе ожидать неких новых образовательных, транспортных проектов. Я всегда очень умеренно оцениваю подобные вещи, но вот после вчерашней встречи гораздо более оптимистично стал смотреть на перспективы интеграции, нежели до. А все остальные политические форматы - особенно в нынешнем мире - это настолько вторичная вещь… Как только будут решены вопросы институциональности, то мы даже удивимся, как станет легко улаживать эти якобы непреодолимые политические проблемы, которые нас так всегда напрягали", - резюмировал авторитетный политолог.-0-

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