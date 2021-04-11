Ежедневно над Беларусью пролетают свыше 2 тыс. воздушных судов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневно над территорией Беларуси пролетают свыше 2 тыс. воздушных судов. Об этом журналистам сообщил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежедневно над территорией Беларуси пролетают свыше 2 тыс. воздушных судов, большинство из которых являются транзитными. Они представляют как государственные, так и частные авиакомпании разных стран мира. Для охраны западных границ Союзного государства в воздушном пространстве совместно с Россией действует Единая региональная система противовоздушной обороны", - рассказал Андрей Гурцевич.

Стражи неба, следя за соблюдением порядка и правил использования воздушного пространства страны, постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. В прошедшем учебном году проведено более 250 мероприятий подготовки различного уровня, основными из которых стали командно-штабная тренировка с ВВС и войсками ПВО под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны, совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО. Под руководством командующего ВВC и войсками ПВО состоялось оперативно-тактическое учение с родами войск.

"Проявил высокий профессионализм личный состав 61-й истребительной авиационной базы. Авиаторы в кратчайшие сроки освоили сложный тип техники - многоцелевой истребитель Су-30СМ. С 1 июля 2020 года два самолета Су-30СМ с двумя МиГ-29 заступили на боевое дежурство по охране Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве", - подчеркнул начальник Главного штаба.

По его словам, вооружение постоянно модернизируется. Военная и специальная техника поступает как от предприятий отечественного военно-промышленного комплекса, так и по военно-техническому сотрудничеству с Россией. С 2015-го по 2020 год в ВВС и войска ПВО стали использовать учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ-5, многоцелевые истребители Су-30СM, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции нового поколения российского производства "Противник-Г" и белорусские станции "Восток-Д", "Роса-РБМ".

В 2020 году в радиотехнические войска закуплен и принят на вооружение трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2M", который по своим тактико-техническим характеристикам позволил в несколько раз увеличить возможности радиолокационной разведки и точность измерения характеристик воздушных объектов.

"С поставкой новых самолетов Су-30СМ возможности ВВС и войск ПВО существенно возросли. Благодаря аппаратуре радиоэлектронной борьбы, установленной на данных самолетах, стала возможна отработка новых тактических приемов", - отметил Андрей Гурцевич.-0-