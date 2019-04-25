25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в Беларуси регистрируется более 1,1 тыс. случаев рака щитовидной железы, сообщил журналистам во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник.

"Ежегодно в Беларуси регистрируется более 1,1 тыс. случаев рака щитовидной железы. Среди детей регистрируются только единичные случаи - до 10 случаев в год", - сказал Владимир Караник.

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