25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в Беларуси регистрируется более 1,1 тыс. случаев рака щитовидной железы, сообщил журналистам во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник.
"Ежегодно в Беларуси регистрируется более 1,1 тыс. случаев рака щитовидной железы. Среди детей регистрируются только единичные случаи - до 10 случаев в год", - сказал Владимир Караник.
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