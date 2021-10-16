16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежесуточно ОАО "Крион" отгружает учреждениям здравоохранения 200 т кислорода, заявил во время ток-шоу "Понятная политика. Плюс" на "Беларусь 1" исполняющий обязанности директора ОАО "Крион" Андрей Миткалев, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день ежесуточно предприятие производит порядка 200 т медицинского кислорода. Ежесуточно 200 т медицинского кислорода отгружается учреждениям здравоохранения", - сказал Андрей Миткалев.

По его словам, в республике в допандемийный период было два источника кислорода. "Основной кислородный источник - предприятие "Крион", дополнительный - Мозырский нефтеперерабатывающий завод, - отметил и.о.директора. - На сегодняшний момент мощности идут по кислородной загрузке на 100%. Но это не говорит о том, что кислорода не хватит. Потому, что на сегодняшний день по всей республике происходит развертывание дополнительных мощностей на "СветлогорскХимволокно", "Гродно-азот", "Нафтане". Развертывание дополнительных мощностей позволяет высвобождать наши основные мощности. Поэтому с учетом прогнозируемой ситуации, которая есть на сегодняшний день и с учетом дополнительного развертывания всех этих мощностей, в принципе на данный момент таких вопросов не возникает. То есть, мы на сегодняшний день еще по кислороду, скажем так, должны начинать прирастать дополнительно".-0-