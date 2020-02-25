Факты снижения зарплаты медикам единичны, проблема оперативно решена - Караник

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты снижения зарплаты медикам единичны, проблема оперативно решена, сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2019 году проведена значительная работа по обеспечению перехода к 1 января 2020 года на новые условия оплаты труда работников бюджетных организаций. В медицинской сфере факты снижения зарплаты за январь на местах были единичными, все проблемы оперативно решались, заверил министр. "Прошу никого не расслабляться, держать руку на пульсе и контролировать уровень начисленной заработной платы", - добавил он.

Владимир Караник отметил, что каждый такой факт снижения оплаты труда медработникам вызывает большую социальную напряженность. По его словам, нужно шире проводить разъяснительную кампанию, потому что большинство медицинских работников банально не понимают, какие графы отражены в расчетных листах. "Они смотрят только на итоговую цифру, не обращая внимания на то, что в одном месяце была материальная помощь, а в другом не было, была премия из внебюджета или не было", - сказал министр. Он поручил руководителям учреждений здравоохранения максимально внимательно относиться к каждому подобному обращению.

Минздравом в этом году также будет продолжена работа по выполнению поручения Президента по поэтапному повышению в два раза заработной платы медработников к 2025 году.-0-