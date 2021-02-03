Факультет естествознания БГПУ отмечает 50-летие

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 3 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:12 Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу В мире
19:10 Информация о минировании пяти учреждений образования в Минске не подтвердилась Происшествия
19:01 БНТУ приглашает учащихся 8-11-х классов пройти профориентационное тестирование онлайн Общество
18:53 Могилевчанин украл из чужого гаража инструменты на Br740 Происшествия
18:50 Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года народного единства Общество
18:46 Эксперт: власти и бизнесу нужно выстраивать взаимодоверительный диалог Экономика
18:37 Факультет естествознания БГПУ отмечает 50-летие Общество
18:35 Результаты социологического исследования лягут в основу важных управленческих решений - Щеткина Общество
18:21 Студент БГУ завоевал три медали в личном чемпионате Беларуси по настольному теннису Спорт
18:19 Пьяный водитель фуры застрял в газоне посреди трассы под Брестом Происшествия
18:06 В Молодечно и Минске наркоконтроль задержал две группы сбытчиков мефедрона Происшествия
18:00 В Минской области на капремонт в девяти учреждениях образования выделено более Br3 млн Регионы
17:47 В Витебской области планируют почти на четверть уменьшить площади борщевика Сосновского в 2021 году Регионы
17:45 Беларусь и Турция обсуждают возможность проведения Дней культуры к 30-летию дипотношений Политика
17:44 Утечка аммиака произошла на заводе на Филиппинах: один человек погиб и 65 госпитализированы В мире
17:35 МАРТ предлагает обсудить регистрацию товарной биржей внебиржевых сделок по экспорту товаров Экономика
17:35 Высокотехнологичная медпомощь в Беларуси становится доступнее - Петришенко Общество
17:32 Беларусь и Россия дополнительно согласуют график движения поездов и новых авиарейсов Общество
17:28 Головченко 4-5 февраля посетит Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета Политика
17:17 Белорусские футболисты уступили казахстанцам на турнире в Минске Спорт
17:10 Белорусские баскетболистки проиграли полькам в квалификации ЧЕ Спорт
17:09 В Загребе прошла массовая акция протеста против коронавирусных ограничений В мире
17:05 В Минске в 2020 году реставрация и ремонт велись на более чем 60 объектах историко-культурного наследия Регионы
17:01 Концепция развития МООП ориентирована на национальные интересы страны - БРСМ Общество
17:01 Минчанин несколько месяцев разбрасывал металлические шипы возле РУВД Происшествия
16:54 Развитие строительных проектов обсудили на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга Общество
16:54 В Минске в ДТП с троллейбусом погиб водитель автомобиля Происшествия
16:50 Беларусь и Индонезия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве Экономика
16:45 В Беларуси депозиты физлиц в IV квартале 2020 года снизились на 4,8% Экономика
16:41 Более 1,5 тыс. медиков в Гродненской области вакцинировали от коронавируса Регионы
Все новости
Все новости
Общество
03 февраля 2021, 18:37

Факультет естествознания БГПУ отмечает 50-летие

Фото из архива
Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультету естествознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка исполнилось 50 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Сегодня факультет является одним из крупнейших в ведущем педагогическом вузе. В настоящее время на дневной форме естественнонаучное педагогическое образование по специальностям "биология и география" и "биология и химия" получают более 600 студентов. Почти треть из них - иностранцы. Обучает их высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав - 66% преподавателей имеют ученые степени и звания.

"Факультет уже много лет входит в тройку победителей университетской спартакиады среди преподавателей и студентов, а также является обладателем многих титулов. Естфак - любимая alma mater десятков тысяч его выпускников, которые продолжают дело, начатое их преподавателями", - рассказали в пресс-службе.

Факультет естествознания был образован 1 февраля 1971 года. Он объединил географическую, биологическую и химическую ветви педагогического образования. Первым деканом стал профессор Борис Гурский. В настоящее время факультет возглавляет доцент Наталья Науменко. Представители профессорско-преподавательского состава сегодняшнего факультета естествознания на 50% - его выпускники. На протяжении всей истории работы факультета естествознания расширялся диапазон специальностей, по которым велась подготовка специалистов. В его стенах получили качественное образование и путевку в профессию десятки тысяч учителей, благодаря которым сегодня работают высококлассные, эрудированные, творческие специалисты во всех отраслях и сферах.

"Факультетом естествознания разработана обширная программа юбилейных мероприятий, которая с учетом эпидемиологической обстановки будет реализовываться как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Подробную информацию о планируемых мероприятиях можно найти на его сайте", - добавили в вузе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива БНТУ приглашает учащихся 8-11-х классов пройти профориентационное тестирование онлайн
Фото из архива Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года народного единства
Марианна Щеткина. Фото из архива Результаты социологического исследования лягут в основу важных управленческих решений - Щеткина
Игорь Петришенко. Фото из архива Высокотехнологичная медпомощь в Беларуси становится доступнее - Петришенко
Фото из архива Беларусь и Россия дополнительно согласуют график движения поездов и новых авиарейсов
Фото из архива Концепция развития МООП ориентирована на национальные интересы страны - БРСМ
Главное
Во время совещания Все ли готово для проведения ВНС? Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи
Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации - Головченко
Россия восстанавливает ж/д сообщение и увеличивает число авиарейсов с Беларусью
Банк БелВЭБ упростил открытие счетов для бизнеса
Топ-новости
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зюгановым
Пресс-конференция о выполнении нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС пройдет в БЕЛТА
Белорусские и российские специалисты изучат популяционный иммунитет к COVID-19 в Беларуси
Минфин рассчитывает получить второй транш российского кредита в $500 млн в I полугодии
Ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась - Пиневич
Адресную соцпомощь в 2020 году получали 10,3 тыс. многодетных семей
Новые абоненты МТС могут подключиться на тариф "Супер 25" по выгодной цене
Мингорисполком и облисполкомы проведут 6 февраля прямые телефонные линии
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 февраля
Более Br1,28 млн поступило в фонд Президента по поддержке культуры и искусства в 2020 году
На систему госпособий семьям с детьми в текущей пятилетке планируется направить Br16 млрд
Цуран: власть заинтересована в конструктивном диалоге с молодежью
Авиакомпания Flydubai начнет летать в Минск с 20 февраля
Минстройархитектуры назвало акценты в жилищном строительстве на пятилетку
ВС проведет 4 февраля предварительное судебное заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.