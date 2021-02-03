Факультет естествознания БГПУ отмечает 50-летие

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультету естествознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка исполнилось 50 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Сегодня факультет является одним из крупнейших в ведущем педагогическом вузе. В настоящее время на дневной форме естественнонаучное педагогическое образование по специальностям "биология и география" и "биология и химия" получают более 600 студентов. Почти треть из них - иностранцы. Обучает их высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав - 66% преподавателей имеют ученые степени и звания.

"Факультет уже много лет входит в тройку победителей университетской спартакиады среди преподавателей и студентов, а также является обладателем многих титулов. Естфак - любимая alma mater десятков тысяч его выпускников, которые продолжают дело, начатое их преподавателями", - рассказали в пресс-службе.

Факультет естествознания был образован 1 февраля 1971 года. Он объединил географическую, биологическую и химическую ветви педагогического образования. Первым деканом стал профессор Борис Гурский. В настоящее время факультет возглавляет доцент Наталья Науменко. Представители профессорско-преподавательского состава сегодняшнего факультета естествознания на 50% - его выпускники. На протяжении всей истории работы факультета естествознания расширялся диапазон специальностей, по которым велась подготовка специалистов. В его стенах получили качественное образование и путевку в профессию десятки тысяч учителей, благодаря которым сегодня работают высококлассные, эрудированные, творческие специалисты во всех отраслях и сферах.

"Факультетом естествознания разработана обширная программа юбилейных мероприятий, которая с учетом эпидемиологической обстановки будет реализовываться как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Подробную информацию о планируемых мероприятиях можно найти на его сайте", - добавили в вузе.-0-