Фалевич: люди с особенностями психофизического развития могут получить профобразование на дому

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси люди с особенностями психофизического развития могут получить профобразование на дому, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела научно-методического обеспечения общего среднего образования в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования и образования лиц с особенностями психофизического развития Республиканского института профессионального образования Елена Фалевич.

"В учреждениях, в которых реализуются образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования, создаются специальные условия для того, чтобы лица с особенностями психофизического развития могли получить профессиональное образование. Есть возможность таким учащимся обучаться либо в специальных группах, либо в инклюзивных. В последнее время количество инклюзивных учебных групп увеличивается. Кроме того, на уровне профессионально-технического образования есть возможность обучаться лицам с особенностями психофизического развития на дому", - рассказала Елена Фалевич.

Это открывает дополнительные возможности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"Существуют перечни профессий, по которым возможно получение профессионально-технического образования на дому, а также дополнительного образования взрослых. То есть, для тех, кто по каким-либо причинам не получил профессиональное образование, либо хочет поменять профессию в более зрелом возрасте", - отметила начальник отдела.

Елена Фалевич напомнила, что на базе Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа организована экспериментальная площадка для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обучение проводится с максимальным использованием дистанционного обучения. Такое обучение прошли 8 человек. "Двое из них получили красный диплом, остальные имеют средний балл около 8. Двое выпускников трудоустроены. Шестеро других поступили на уровень среднего специального образования и продолжают обучение в этом колледже уже в учебных группах совместного обучения", - подчеркнула начальник отдела.

Одна из важных особенностей организации обучения на уровне профессионально-технического и среднего специального образования - обязательное распределение. "Просто дать профессию - не самоцель. Важно, чтобы выпускник с особенностями психофизического развития, получив профессию, смог еще и реализоваться в профессиональной деятельности", - добавила Елена Фалевич.-0-

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