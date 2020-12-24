24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси направила жалобу в ООН на действия Евросоюза. Обращение подготовлено в связи с принятием Европейским союзом экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий и направлено в адрес Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Как отметили в Федерации профсоюзов, Европейский союз неоднократно принимал решения о введении необоснованных дискриминационных мер экономического характера в отношении нашей страны. Это противоречит основополагающим принципам международного права. Так, Генеральная Ассамблея ООН и Совет ООН по правам человека в своих резолюциях не раз подчеркивали, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, Уставу ООН, а также нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами.

Также данные меры не учитывают позицию ООН о том, что подобные действия почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические и социальные права людей, ущемляют право на труд и имеют далеко идущие негативные последствия для всего населения государств, против которых направлены такие меры.

"Международное право налагает на все страны обязанность уважать права человека на труд. В том числе требует, чтобы государства воздерживались от действий, прямо или косвенно препятствующих осуществлению этого права, - подчеркнула секретарь ФПБ по международной работе Анна Варфоломеева. - Принятые Евросоюзом решения о введении санкций напрямую противоречат этим требованиям и ущемляют право на труд работников предприятий, попавших в санкционный список. Поскольку ограничение деятельности предприятий может привести к снижению заработных плат и потере рабочих мест".

В связи с этим Федерация профсоюзов Беларуси настаивает на признании действий ЕС неправомерными и просит Совет по правам человека оказать содействие в отмене данных мер.-0-