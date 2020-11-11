Фельдшеры и помощники врача смогут выдавать больничные в период эпидемии

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые медицинские работники со средним специальным медицинским образованием смогут проводить экспертизу временной нетрудоспособности. Это предусмотрено приказом №1191 от 10 ноября 2020 года, который принят Минздравом для оптимизации работы амбулаторно-поликлинической сети и снижения нагрузки на врачей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В пресс-службе уточнили, что документ действует только на период подъема инфекционной заболеваемости. В соответствии с ним некоторым медработникам со средним специальным медицинским образованием (фельдшерам и помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи) предоставляется право проводить экспертизу временной нетрудоспособности в эпидемический подъем инфекционной заболеваемости. Эта норма определена подпунктом 8.3 Инструкции о порядке проведения экспертизы временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением Минздрава от 24 декабря 2014 года №104.

Отмечается также, что это право предоставляется не всем медработникам со средним специальным медицинским образованием учреждения, а только самым высококвалифицированным. Списки этих сотрудников будут утверждены при взаимодействии Минздрава, главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, территориальных органов Фонда соцзащиты населения Минтруда.

Этим же постановлением определен максимальный срок, на который может выдаваться листок нетрудоспособности этими специалистами - не более чем на 10 календарных дней.

В пресс-службе добавили, что практика предоставления такого права традиционна: она применяется в эпидемические подъемы заболеваемости гриппом.-0-