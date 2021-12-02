Фестиваль рисунков организовали для детей беженцев в ТЛЦ

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль детских рисунков "Беларусь гостеприимная" проходит сегодня в пункте временного размещения беженцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 25-й день для беженцев на границе. Они находятся на базе транспортно-логистического центра у пункта пропуска "Брузги". Немало среди них и детей. Детям уделяется повышенное внимание, делается все, чтобы скрасить их пребывание в ТЛЦ, в том числе им выдавали игрушки, раскраски. Волонтеры предложили им поучаствовать в конкурсе рисунков.

Детям дали бумагу, карандаши и фломастеры и предложили нарисовать свои впечатления о Беларуси. Дети с радостью откликнулись. "С помощью рисунков они рассказывают о своих чувствах, переживаниях, мечтах. Всем участникам конкурса выдаем сладкие подарки. Ну а лучшие работы будут представлены на выставке в ТЦ "Столица" в Минске", - рассказал первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Андрей Есин.

Он добавил, что волонтеры БРСМ продолжают оказывать помощь беженцам: дежурят в лагере в качестве переводчиков, помогают в организации питания, работе полевой бани, других вопросах. Ежедневно в ТЛЦ на дежурство заступают около 20 волонтеров от молодежной организации. Также молодежь области продолжает собирать для беженцев продукты, теплые вещи.-0-