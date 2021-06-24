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Общество
24 июня 2021, 08:04

Фестиваль "Вытокі" открывается в Мозыре

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Фестиваль "Вытокi""
Мозырь примет фестиваль "Вытокі" с 24 по 26 июня
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре сегодня стартует культурно-спортивный фестиваль "Вытокі", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Фестиваль в одном из самых красивых городов белорусского Полесья откроется в Мозырском драматическом театре имени Ивана Мележа (ул.Ленинская, 23) экскурсией. В театре пройдет круглый стол "Продвижение историко-культурного наследия", лекция-презентация "Современное белорусское изобразительное искусство", откроется художественная выставка "Кола часу" и выставка детского рисунка и состоится концерт органной музыки Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу".

Во второй день фестиваля, 25 июня, пройдут образовательный семинар по продвижению творческих и инновационных проектов и культурно-экономическая программа "Капитал места". Ее участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов. Более подробно об олимпийском движении можно будет узнать на семинаре Белорусской олимпийской академии.

Центральной площадкой фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" 26 июня станет пл.Ленина и набережная реки Припять. Каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях и конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

Профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей 26 июня в вокальном конкурсе. Лауреаты получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.

Фестивальная программа в Мозыре завершится 26 июня вечерним гала-концертом с участием популярных артистов: "Арт-группа "Беларусы", Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Ирина Дорофеева, Александр Воронище, группы Jazz City Band, "Байсити" и "Дрозды". В 22.30 над небом Мозыря прогремит праздничный салют.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет также в Бобруйске и других городах. Финальным аккордом фестиваля станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.

Организаторы фестиваля - Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-

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