Финал "Мельницы моды" состоится 15-16 мая в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал XXVIII Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды-2019" пройдет 15-16 мая в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

В финале фестиваля-конкурса будет представлено более 60 коллекций белорусских дизайнеров. "Для определения лучших приглашены международные эксперты, специалисты в области моды и дизайна ведущих зарубежных учреждений и организаций из Италии, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России, Сербии, Украины, Франции", - рассказали в центре. Победители примут участие в международных творческих мастерских "Мельницы моды" в странах Европы, международных конкурсах дизайнеров, неделях моды, выставках, стажировках.

"Мельница моды" - это творческое состязание дизайнеров, моделей, фотографов, стилистов. Участие в конкурсе позволяет им повышать свой профессионализм. В целом фестиваль призван сохранять национальные традиции в области моды, дизайна и производства одежды, фотографии, расширять международные связи.

XXVIIІ Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото проводится в три этапа с сентября по май. Его девиз "Добро пожаловать в Беларусь - страну спорта и креатива" выбран с учетом того, что Минск в 2019 году принимает II Европейские игры.

Организаторами творческого форума выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-