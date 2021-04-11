11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал международной бизнес-игры "Начинающий фермер" пройдет в мае в Москве, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Финал международной бизнес-игры "Начинающий фермер" пройдет в Москве с 18 по 21 мая. В ближайшие дни мы начнем проработку транспортной логистики", - рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, участники финального испытания получат экспертную оценку своих проектов. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. И самая главная награда - международная стажировка в странах - участницах проекта.

Те, кто будет соперничать в очном финале бизнес-игры, определились по итогам заочного международного тура. Экспертный совет отобрал для участия в суперфинале 34 команды молодых фермеров из России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Германии. В том числе отобраны проекты 10 наших национальных победителей.

За первенство поборются авторские коллективы гимназии №8 имени В.И.Козлова Жлобина (проект "Домик в деревне"), гимназии Клецка (проект "Творческая мастерская"), Первомайской средней школы Гродненской области (проект "Чес&nok"), Станиславовской базовой школы Шарковщинского района (проект "Выращивание голубики узколистной в условиях пришкольного учебно-опытного участка"), средней школы деревни Вистычи Брестского района (проект Herbal Line). Также в финале примут участие авторские коллективы Глубокского государственного профессионального лицея (проект "Голубика - ягода, продлевающая жизнь"), Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка (проект "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей"), Белорусского государственного аграрного университета (проект "Сельхозпродукция оптом"), ОАО "Гомельпромстрой" (проект "Сады Семирамиды"), представитель клуба молодых инвалидов "САМИ", созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль (проект "Пчеловодство").

Главная задача международной бизнес-игры "Начинающий фермер" - выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в разработку и реализацию бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства. Организует международный финал Российский союз сельской молодежи. В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия.-0-