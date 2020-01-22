Финал "Пионерского квиза" пройдет в Минске 18 февраля

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой финал интеллектуально-развлекательной игры "Пионерский квиз" состоится в Минске 18 февраля, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"В финале в белорусской столице соберутся около 150 пионеров в возрасте 12-14 лет из всех регионов страны в составе 21 команды. Это победители и призеры областных этапов игры. Ребята ответят на различного рода вопросы, и по итогам мы определим победителя", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, пионеров ждут сюрпризы, розыгрыш подарков, выступления артистов белорусской эстрады, большая фотозона. Сопровождать мероприятие будет талисман пионерской организации "Огонек".

Это второй сезон проекта "Пионерский квиз", который пользуется особой популярностью у школьников. Игры уже прошли на дружинном и районном уровнях. В них приняли участие около 93 тыс. ребят. Сейчас проходят областные этапы. "Гомельский областной совет БРПО провел игру 18 января. Могилевский областной этап состоится 24 января, Минский областной и городской - 30 и 31 января соответственно. Гродненский областной совет БРПО сыграет 1-10 февраля, Брестский - 5-6 февраля, Витебский 10-14-го, - уточнила председатель ЦС БРПО. - Всего запланированы шесть туров игры. В год 75-летия Великой Победы большой блок вопросов коснется военной тематики. Также мы подготовили для ребят вопросы по II Европейским играм, не обойдем и тематику Года малой родины".-0-