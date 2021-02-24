Финалистка "100 идей для Беларуси": патриотизм играет огромную роль в воспитании молодого поколения

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотизм играет огромную роль в воспитании молодого поколения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала учащаяся 10-го класса средней школы №13 Бреста имени В.И.Хована, финалистка 10-го сезона молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси" Елизавета Шульган.

На выставке Елизавета Шульган представляет голографическую установку для школьного Музея войны в Афганистане. "Мы делали эту установку около месяца. Нам помогали учителя и руководство школы. Общими усилиями получился такой результат. Голограмма демонстрирует изображения 28 брестчан, погибших в Афганистане", - рассказала Елизавета Шульган.

Голограмма вызывает большой интерес у посетителей музея. "Уверена, патриотизм играет огромную роль в воспитании молодого поколения. Мы берем пример с ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-афганцев, - отметила финалистка. - Современные ребята должны знать, как важно быть настоящим патриотом".

Сегодня в Минске проходит финал 10-го сезона республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси". Победителей определят в двух возрастных группах (среди учащихся, студентов и работающей молодежи) в 10 номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность"; "Агропромышленные технологии и производство"; "Промышленные и строительные технологии и производство"; "Медицина, фармация, медицинская техника"; "Химические технологии, нефтехимия"; "Био- и наноиндустрия"; "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии"; "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов"; "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций"; "Общество, экономика и социальная сфера".

Кроме того, в официальных пабликах БРСМ "ВКонтакте" и Telegram проходит онлайн-голосование за лучшие проекты по версии интернет-пользователей.

Традиционно самое ожидаемое событие - церемония награждения. Каждый финалист получит сертификат участника. Победителям вручат дипломы и фирменные статуэтки. Также будут номинированы претенденты на гранты Белорусского инновационного фонда, а 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов. Ребятам школьного возраста ЦК БРСМ выдаст рекомендации для поступления в учреждения высшего образования. При поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта, они имеют преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов.

Организаторы проекта "100 идей для Беларуси" - БРСМ, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.-0-