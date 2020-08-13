Финберг: музыкант должен заниматься музыкой, а не политикой

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкант должен заниматься музыкой, а не политикой, заявил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси народный артист, профессор Михаил Финберг, комментируя решение народного артиста СССР, скрипача и дирижера Владимира Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины, врученного ему Александром Лукашенко в 2014 году.

"Владимир Спиваков - это выдающийся российский музыкант. Но музыкант должен заниматься музыкой, а не политикой", - сказал Михаил Финберг.

Маэстро отметил, что руководство страны искренне на государственном уровне оценило его заслуги в искусстве. "Владимира Спивакова столько раз принимали в Беларуси в учебных заведениях и в лучших залах. Он объездил много стран мира и видел, где плохо, а где хорошо. В нашей стране все хорошо", - добавил он.-0-