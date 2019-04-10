Фисенко на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО отметил значение II Европейских игр для поддержания мира

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель страны при ЮНЕСКО Игорь Фисенко на пленарном заседании 206-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО отметил большое значение II Европейских игр для поддержания мира в регионе. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Франции.
Игорь Фисенко сказал, что Беларусь является членом ЮНЕСКО 65 лет. Страна придерживается взвешенной и последовательной позиции в деле отстаивания принципов этой влиятельной международной организации: работать на благо всех государств в науке, образовании, культуре и спорте. "В этой связи представитель Беларуси обратил внимание на проведение в июне 2019 года в Минске II Европейских игр и отметил их большое значение для развития спорта, а также поддержания мира в регионе", - проинформировали в посольстве.
От имени белорусской стороны посол поблагодарил ЮНЕСКО за многолетнее успешное сотрудничество с программами этой организации. " Игорь Фисенко также выразил благодарность Гидрологической комиссии ЮНЕСКО за утверждение в марте нынешнего года международного проекта технической помощи "Укрепление международного сотрудничества по совместному управлению реками Буг и Неман" с объемом финансирования более $12 млн", - добавили в посольстве.
Очередная сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО проходит в штаб-квартире организации в Париже 3-17 апреля. Основной темой стали вопросы реформирования ЮНЕСКО, придание дополнительной динамики ее работе, а также планирование бюджета на 2020-2021 годы и подготовка к предстоящей в ноябре 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Беларусь избрана в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО в 2017 году.-0-
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