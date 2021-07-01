Форум регионов Беларуси и России приобрел статус значимого и результативного события - Матвиенко

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России приобрел статус значимого и результативного события. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сегодня на открытии пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Валентина Матвиенко поблагодарила президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина за постоянное внимание к работе форума. "Нынешней беспрецедентный уровень не только экономической, но и социальной, гуманитарной интеграции в рамках Союзного государства был бы невозможен без ваших личных усилий, - сказала она. - Благодаря вашей поддержке, можно сказать, шефству, Форум регионов приобрел сегодня статус значимого, ожидаемого и всегда результативного события. Считаю, что главное доказательство востребованности форума - десятки успешных межрегиональных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, охватывающих все партнерство в Союзном государстве от Бреста до Сахалина".

Спикер Совета Федерации сообщила, что на восьмом форуме уже подписано более 20 предметных соглашений между регионами двух стран, еще столько же - между белорусскими и российскими вузами и научными организациями, учреждениями культуры.

Валентина Матвиенко отметила, что на Форуме регионов его участники стараются рассматривать наиболее актуальные направления взаимодействия. В этот раз было решено посвятить его вопросам научно-технического сотрудничества в эпоху цифровизации. По ее словам, в этой сфере у Беларуси и России есть преимущество. "И Россию, и Беларусь всегда отличали высокий уровень академической и отраслевой науки, стремление эффективно использовать результаты передовых исследований и разработок, - подчеркнула она. - И закономерно, что сотрудничество в сфере науки и технологий с первых лет Союзного государства входило в число приоритетов нашей общей работы. За прошедшие годы был реализован целый комплекс программ в области микроэлектроники, космических технологий, атомной энергетики, многих других высокотехнологичных направлений. Сегодня к ним добавляется сотрудничество в цифровой сфере, и результаты прошедших накануне на форуме пяти секций говорят о том, что здесь взаимодействие России и Беларуси, включая межрегиональное, способно принести, действительно, хорошие практические результаты".-0-