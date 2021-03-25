Форум ТИБО-2021 пройдет в Минске 1-4 июня

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021 пройдет в Минске 1-4 июня. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Также говорится о создании организационного комитета для подготовки и проведения форума. Соответствующее распоряжение 23 марта подписал премьер-министр Роман Головченко. Председателем оргкомитета назначен министр связи и информатизации Константин Шульган.

В состав оргкомитета вошли представители министерств, Национальной академии наук, Национального банка, Госкомитета по науке и технологиям, Госкомитета по имуществу, ГТК, Аппарата Совета Министров, Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси, Научно-технологической ассоциации "Конфедерация цифрового бизнеса", Ассоциации белорусских банков, Ассоциации предприятий онлайн-торговли, РОО "Белорусская научно-промышленная ассоциация", Ассоциации "Белинфоком" и др.

Оргкомитету необходимо разработать и утвердить концепцию форума ТИБО-2021. "Должна быть обеспечена скоординированная работа по своевременному и качественному формированию экспозиции, подготовке и проведению программы деловых мероприятий форума", - говорится в сообщении.-0-