Форумы и выставки, специальные издания и электронные ресурсы - НАН отметит 100-летие Инбелкульта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси утвердила план мероприятий по празднованию 100-летия Института белорусской культуры, на базе которого была создана Академия наук. Такое решение принято сегодня на заседании бюро Президиума НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

План включает около 30 крупных мероприятий. Среди них - международные научные форумы и конференции, круглые столы, лекции и дискуссионные площадки, книжные выставки, подготовка специальных книжных изданий, научных и научно-популярных трудов, посвященных деятельности Инбелкульта. Ученые отделения гуманитарных наук и искусств НАН запланировали создание электронного информационного ресурса "Инстытут беларускай культуры: да 100-годдзя заснавання", виртуальной экскурсии по экспозиции выставки, посвященной юбилею.

Кроме того, будет изготовлен специальный нагрудный знак “У гонар 100-годдзя Інстытута беларускай культуры”. Исследователи Института истории подготовят издание историко-археологического сборника, посвященного знаменательной дате.

"Данный план - это только основа. В течение года он будет наполняться новыми знаковыми мероприятиями и инициативами", - отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Торжественное празднование 100-летия Института белорусской культуры планируется приурочить к празднованию Дня белорусской науки в январе 2022 года.

30 января 1922 года на базе Научно-терминологической комиссии был создан Институт белорусской культуры - высшая государственная научная организация БССР. Ее основными задачами были организация изучения общественных наук и координация всей научной деятельности в стране. Начав свою деятельность с исследований в области гуманитарных наук, Институт белорусской культуры постепенно стал приобретать характер комплексного научного учреждения. В июле 1926 года началась подготовка к преобразованию Института белорусской культуры в Академию наук. Уже в 1928 году в институте было 15 отделов, 3 комиссии, ботанический сад, химическая лаборатория, зоологический музей, библиотека и типография. 13 октября 1928 года ВЦИК и СНК БССР приняли постановление о преобразовании Инбелкульта в Белорусскую академию наук.-0-