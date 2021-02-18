Форумы, социсследование и научные издания - НАН утвердила план мероприятий в Год народного единства

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук на заседании бюро Президиума утвердила план мероприятий по проведению Года народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НАН.

В список включено около 30 пунктов. Они направлены на консолидацию общества, сплочение белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, расширение конструктивного диалога в обществе и вовлечение в него молодежи, а также укрепление межконфессионального мира и межнационального согласия, совершенствование работы с белорусами зарубежья. В план вошли и знаковые мероприятия Совета молодых ученых НАН Беларуси.

"Данный план - это только основа. В течение года он будет наполняться новыми знаковыми мероприятиями и инициативами", - отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

В Год народного единства ученые запланировали проведение научных форумов и конференций, подготовку научных и научно-популярных публикаций, посвященных развитию гражданского общества и института местного самоуправления, истории белорусской государственности и подвигу белорусского народа в Великой Отечественной войне. Будут проведены лектории, дискуссионные площадки, круглые столы "Гражданское общество и государство", региональные конференции, презентации новых изданий ученых Академии наук.

Также в плане круглый стол "Стварэнне беларускамоўнай заканадаўчай базы як фактар гарманічнага развіцця грамадства" и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню родного языка. Запланировано проведение круглого стола "Социальные и экономические приоритеты и механизмы укрепления народного единства" в рамках международной научно-практической конференции "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы".

В течение года будут проведены социологические исследования "Народное единство как фактор укрепления белорусского государства" и презентация 10-томного сборника произведений Янки Брыля.

Намечено проведение крупных научных форумов. Среди них - международные научные конференции "Историческая память и патриотизм как важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства. Факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", "Рижский мир 1921 года в судьбе белорусского народа (к 100-летию заключения)", "Германская агрессия против СССР (к 80-летию трагедии начала Великой Отечественной войны)" и др.

В план мероприятий включен ряд региональных конференций: "Копыльские чтения", "IX Лепельские чтения", "Чечерщина: возвращение к истокам", XIV Кореличские краеведческие чтения "Историко-культурное наследие Кореличчины". -0-