ФОТОФАКТ: 107-й день для беженцев на границе

22 Гродно, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 700 человек, среди которых немало детей и женщин, продолжают находиться в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Большинство из них - выходцы из Ирака, в основном курды.
Организовано в ТЛЦ и круглосуточное дежурство экстренных служб. Спасатели смотрят за пожарной безопасностью. Медики также готовы оказать необходимую помощь по профилю: постоянно в ТЛЦ находится бригада скорой помощи.
Два раза в неделю работает полевая баня. Утром - завтрак с горячим чаем, обед - каша с тушенкой. Готовят еду военные, доставляют продукты представители Красного Креста. Беженцам по запросу и необходимости выдаются гигиенические принадлежности, другие нужные вещи, в том числе соски, поильники, подгузники, специальное питание для самых маленьких.-0-
Фото Леонида Щеглова