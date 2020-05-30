ФОТОФАКТ: День химика отмечается в последнее воскресенье мая

Химик-лаборант Алла Прищеп во время проведения химических исследований

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 31 мая - профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности.

Сотрудники центральной лаборатории ОАО "СветлогорскХимволокно" проводят научно-исследовательские работы и опыты, которые обеспечивают повышение качества выпускаемой продукции и охрану окружающей среды. Кроме того, здесь проводится входной контроль сырья и вспомогательных материалов.-0-

Фото Сергея Холодилина

Ведущий инженер-химик Центральной лаборатории Светлана Осипенко, начальник лаборатории Вадим Терешков и химик-лаборант Татьяна Цыганкова

Инженер-химик Алина Шевеленко во время исследования образцов поступающего сырья

Химики-лаборанты Светлана Кочкина и Ольга Рогова во время приготовления растворов в препараторской лаборатории

Заместитель начальника лаборатории Наталья Кондратюк во время приготовления медно-аммиачного раствора