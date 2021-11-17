ФОТОФАКТ: Горячее питание в логистическом центре

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми в логистическом центре, где находятся беженцы, горячее питание получили женщины и дети.
На обед людям, застрявшим на границе, выдали горячую кашу и также чай. Готовку обеспечивают военные. Организации, неравнодушные граждане также продолжают доставлять беженцам продукты, из которых формируют продуктовые наборы. Сегодня утром, например, беженцам выдавали молоко, йогурты, кондитерские изделия, хлеб. -0-