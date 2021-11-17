ФОТОФАКТ: Горячая солдатская каша - для беженцев в ТЛЦ

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
17 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. Беженцы, которые находятся в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги", обеспечены всем необходимым. Здесь оборудованы спальные места, есть вода, установлены биотуалеты, в отапливаемых палатках находятся пункты питания.
Помощь беженцам оказывают не только органы власти, но и предприятия, общественные организации и простые неравнодушные люди.-0-
Караев: процесс снабжение беженцев продуктами налажен