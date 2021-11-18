ФОТОФАКТ: Горячий чай, печенье, кукурузные палочки - завтрак в ТЛЦ

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
18 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. В транспортно-логистическом центре около пункта пропуска "Брузги", где размещена часть беженцев, утро проходит спокойно.
В центре временного размещения беженцев, который был создан по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко, сейчас время завтрака. Люди, застрявшие на белорусско-польской границе, здесь обеспечены всем необходимым. У них есть теплые вещи, крыша над головой, организовано питание, помогают не только органы власти, но и общественные организации, круглосуточно дежурят медики.-0-