ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Купалье в агрогородке Александрия – одна из них. Праздник берет свое начало в 2011 году. Ежегодно в начале июля "Александрия собирает друзей" на масштабные летние народные гулянья в Шкловском районе Могилевской области. В основе праздника, отражающего развитие купальских традиций, – культурный обмен между разными государствами. Купалье "Александрия собирает друзей": наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Продолжение следует…