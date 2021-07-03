ФОТОФАКТ: Наши традиции. Поддержка материнства и детства

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Поддержка материнства и детства – один из приоритетов социальной политики белорусского государства. И гордиться есть чем. Беларусь входит в число государств с наиболее низкими показателями материнской и младенческой смертности, достигнуты большие успехи в сфере репродуктивного здоровья. В республике действует долгосрочный вид поддержки многодетных семей – семейный капитал, оказывается помощь в решении жилищного вопроса, а также при подготовке детей к новому учебному году, предоставляются льготы. Число многодетных семей в республике ежегодно увеличивается. Забота о материнстве и детстве: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Орден матери

Александр Лукашенко вручает Орден Матери кладовщице Слуцкого сыродельного комбината Наталье Купрацевич, 2020 год

Александр Лукашенко во время посещения родильного дома 5-й городской клинической больницы Минска, 2015 год

Наши традиции. Продолжение следует…