ФОТОФАКТ: Наши традиции. Промышленные гиганты

Опытный образец новейшего электросамосвала БЕЛАЗ-7558Е
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.
За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Одна из них - сохранение и развитие промышленных гигантов. Промышленный комплекс Беларуси один из самых прогрессивных на постсоветском пространстве. Он всецело определяет имидж, статус страны, является фундаментом ее экономического и политического суверенитета. Промышленные гиганты: наши традиции - в фотографиях БЕЛТА.
Минский автомобильный завод, 1994 год
Александр Лукашенко перед спуском в шахту, 1994 год
ОАО "Беларуськалий"
На производстве ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"
ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"
Автомобиль МЗКТ-500200 производства Минского завода колесных тягачей
Наши традиции. Продолжение следует…