ФОТОФАКТ: Около тысячи военнослужащих внутренних войск МВД приняли присягу

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около тысячи военнослужащих внутренних войск МВД 27 июня приняли военную присягу. Бойцов войсковой части 3214 лично поздравил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко. В этот раз с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки и в целях недопущения роста заболеваемости среди военнослужащих ритуал принятия военной присяги прошел без участия их родителей и без традиционного трехдневного увольнения.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – командующий внутренними войсками полковник Юрий Назаренко поздравляет военнослужащего принявшего присягу