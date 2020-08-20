ФОТОФАКТ: Школы готовятся к началу учебного года

Учащаяся 7 класса Елизавета Конопаева
Новости темы "Подготовка к учебному году"
20 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. учеников 1 сентября сядут за парты средней школы №45 Могилева.-0-
Фото Олега Фойницкого
Во время получения школьных учебников в 7 классе
Занятия с олимпиадниками по биологии проводит учитель Наталья Лецко
Кабинет химии
Во время подготовки кабинета биологии преподаватель Александр Зайцев
В школьной библиотеке
Учащаяся Настя Козырева в швейной мастерской
Кабинеты начальных классов
Учитель начальных классов Елена Гоборов