ФОТОФАКТ: В ночь на 8 апреля можно наблюдать главное суперлуние 2020 года

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суперлуние - это полнолуние, которое совпадает с прохождением Луной ближайшей к Земле точки своей орбиты. Эта точка называется перигеем.

Суперлуние обычно происходит меньше, чем за трое суток до или после прохождения Луной перигея. В ночь на 8 апреля Луна оказалась примерно в 357 тыс. км от Земли, а большую часть времени естественный спутник находится на расстоянии около 384 тыс. км. Поэтому Луна в небе этой ночью кажется гораздо более крупной и яркой, чем обычно.

Суперлуния происходят каждые несколько месяцев, но это суперлуние самое яркое в 2020 году.

Как правило, во время суперлуния видимый диск Луны примерно на 15% больше и на 30% ярче диска минилуны, то есть того, что земляне видят, когда Луна находится в самой дальней от Земли точке своей орбиты.

Фото Леонида Щеглова, БелТА