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18 ноября 2021, 20:18

Фотоконкурс "Один день из жизни волонтера" проходит в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский волонтерский центр запустил фотоконкурс "Один день из жизни волонтера", направленный на развитие, популяризацию и повышение престижа волонтерской деятельности в Беларуси, сообщили организаторы.

Конкурс проводится с 5 ноября по 5 декабря и приурочен к Международному дню волонтеров.

"Мы хотим выявить и поддержать наиболее активных молодых людей среди представителей волонтерского движения, мотивировать подрастающее поколение на участие в социально ориентированной деятельности. А также привлечь внимание общественности к наиболее успешным примерам молодежных инициатив", - отметили в Республиканском волонтерском центре.

В фотоконкурсе могут участвовать учащиеся разных учебных заведений Беларуси. Для этого им необходимо прислать на почту volcenterby@gmail.com c пометкой "фотоконкурс" снимки мероприятий, событий, в которых они непосредственно участвовали в этом году. А также разместить эти фото в своих социальных сетях, отметив аккаунт @rvcvolunteers. Фотографии принимаются по 3 декабря включительно.

По пять призеров в каждой из двух номинаций ("Я - волонтер" и "Волонтерство - командная работа") выбираются еженедельно оргкомитетом. И эти 10 снимков размещаются в социальных сетях конкурса, чтобы путем народного онлайн-голосования определить победителей каждой недели в обеих номинациях.

Республиканский волонтерский центр - площадка для реализации проектов по объединению волонтеров Беларуси, развития волонтерского движения, привлечения партнеров. Осуществляет полный комплекс информационных, консультативных и методических услуг учреждениям в сфере волонтерской деятельности.-0-

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