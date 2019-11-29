Фотокорреспондент БЕЛТА Егор Павлющик стал одним из лучших в конкурсе молодых журналистов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса молодых журналистов "Дебют" наградили во время проведения VII Форума молодых журналистов "Развитие отечественной журналистики на современном этапе и ее ответственность перед обществом" на базе факультета журналистики БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломы молодым журналистам вручили председатель Белорусского союза журналистов Анатолий Лемешенок и председатель комиссии по этике БСЖ Дмитрий Партон. Лучших репортеров, обозревателей, фотокорреспондентов, видеооператоров, теле- и радиоведущих выбирали среди сотрудников республиканских и региональных СМИ.

В номинации "Лучший фотокорреспондент, видеоператор, дизайнер (художник)" выиграл фотокорреспондент БЕЛТА Егор Павлющик, который работает в информационном агентстве с 2016 года. "Это первый конкурс, в котором я участвовал. Приятно, что сразу же удалось добиться успеха. Безусловно, это мотивирует на дальнейшее развитие", - отметил призер.

Лучшим репортером стала специальный корреспондент издательского дома "Беларусь сегодня" Татьяна Пастушенко. Среди многочисленных награжденных журналистов региональных СМИ был отмечен журналист газеты "Мiёрскiя навiны" Игорь Мателенок как автор региональных и корпоративных СМИ.-0-