Фотоловушки с начала года поймали более 250 нарушителей лесного и природоохранного законодательства

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года с помощью фотоловушек выявили более 250 нарушителей лесного и природоохранного законодательства, сообщает БЕЛТА.

"Лесохозяйственные учреждения продолжают бороться с нарушителями лесного и природоохранного законодательства. Нередко на помощь сотрудникам государственной лесной охраны в этом деле приходят средства фото- и видеофиксации. Только с начала года с помощью фотоловушек к ответственности привлечено 256 нарушителей", - рассказали в пресс-службе.

Наиболее часто граждане привлекались по ст.16.19 (нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей), ст.16.22 (загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности), ст.16.17 (незаконная рубка, незаконные удаление, пересадка, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности) КоАП.

На территории лесного фонда Минлесхоза установлено свыше 1,5 тыс. камер. С каждым годом их количество увеличивается. "Использование средств фото- и видеофиксации позволяет предупредить многие нарушения. Однако проблема актуализируется в летне-осенний период, когда граждане выезжают в лес на отдых, отправляются за грибами и ягодами. Нередко люди пренебрегают и правилами пожарной безопасности. Речь идет о нарушении запретов и ограничений на посещение лесов", - обратили внимание в пресс-службе.

Минлесхоз напомнил, что на официальном сайте ведомства опубликована интерактивная карта, с помощью которой можно самостоятельно отследить ситуацию с введением мер ограничительного характера.-0-