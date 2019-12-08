ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский международный клуб жен послов провел Рождественскую благотворительную ярмарку

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной гостинице "Ренессанс" 8 декабря прошла ежегодная Рождественская благотворительная ярмарка, организованная Минским международным женским клубом жен послов, дипломатов и иностранных представителей. На мероприятии была представлена книжная продукция, изделия ручной работы, в том числе украшения, сувениры и кондитерские изделия. Вырученные средства пойдут на помощь детям-сиротам, людям с ограниченными возможностями и малоимущим семьям.

Фото Сергея Шелега

Актриса, телеведущая Вера Полякова

Президент клуба Ирен Аккопян