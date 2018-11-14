ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский слет "Пионерия - новый сезон" прошел в "Зубренке"

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХХI Республиканский слет Белорусской республиканской пионерской организации "Пионерия - новый сезон" прошел 13 ноября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".
Мероприятие собрало более 250 делегатов - лидеров и активистов БРПО разного возраста из всех регионов страны.-0-
Фото НДЦ "Зубренок"
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