ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский слет "Пионерия - новый сезон" прошел в "Зубренке"

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХХI Республиканский слет Белорусской республиканской пионерской организации "Пионерия - новый сезон" прошел 13 ноября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Мероприятие собрало более 250 делегатов - лидеров и активистов БРПО разного возраста из всех регионов страны.-0-

Фото НДЦ "Зубренок"

Во время торжественного открытия слета

Лидер Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова

Выборы в детскую палату Центрального Совета БРПО

Выборы

Во время пленарного заседания взрослой палаты Центрального Совета ОО "БРПО"

Олимпийский чемпион Андрей Богданович

Во время встречи "На все 100!"